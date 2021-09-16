Вечерняя Москва

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Россию назвали главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет

Россию назвали главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет

Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе.

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Ирина Богданова
Они за 20 лет афганцев победить не смогли слабаки , а ещё на Россию замахиваются:( самоубийцы:)

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