ХАМАС готово отпустить заложников, сведения о которых запросила Россия

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках. Их уже ищут и готовы отпустить, рассказал член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.
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