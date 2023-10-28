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ХАМАС готово отпустить заложников, сведения о которых запросила Россия

ХАМАС готово отпустить заложников, сведения о которых запросила Россия

Россия запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках. Их уже ищут и готовы отпустить, рассказал член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук.

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