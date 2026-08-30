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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» с караваем встретило Плату в аэропорту: «Встретили, по традиции, хлебом. Соль оставим для будущих соперников »

«Динамо» с караваем встретило Гонсало Плату в аэропорту. Вингер « Фламенго » прибыл в Москву для прохождения медосмотра для бело-голубых, которые заплатят за эквадорца 12 млн евро.

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