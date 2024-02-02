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Сенатор Косачев: Россия ответит, если США проведут испытания ядерного оружия

Сенатор Косачев: Россия ответит, если США проведут испытания ядерного оружия

Политик, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев напомнил про Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), комментируя заявление главы Национального управления ядерной безопасности при американском Минэнерго Джилл Хруби по поводу готовности США возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

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