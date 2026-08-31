Песков раскрыл темы переговоров Путина и Пезешкиана в Бишкеке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе предстоящих двусторонних переговоров в Бишкеке затронут широкий круг вопросов, включая сотрудничество Москвы и Тегерана, а также ситуацию в регионе Персидского залива.