Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверили организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, которые предназначены для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной операции.
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