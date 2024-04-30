Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверили организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, которые предназначены для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной операции.