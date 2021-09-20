Автоверсты

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Как альтернатива Камри за миллион рублей: нашел несколько крутых седанов, которые имеют надежность, но при том интересней Тойоты

Как альтернатива Камри за миллион рублей: нашел несколько крутых седанов, которые имеют надежность, но при том интересней Тойоты

У нас в стране многие, буквально, фанатеют по Toyota Camry. В настоящее время, наиболее актуальным считается кузов XV50 – эта машинка сочетает в себе достаточно симпатичный и строгий дизайн, богатое оснащение, а также высокий уровень комфорта.

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