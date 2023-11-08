Февраль – для элиты, Октябрь – для народа

Константин Юон, первое появление Ленина в Петроградском совете в Смольном 25 октября 1917, 1927, русский государственный музей, Москва Социальная несправедливость Великая Октябрьская социалистическая революция была закономерной.
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