Трампа попросили включить в мирное соглашение пункт о крушении MH17

ВЧ

Валерий Чикунов

Да никого не надо просить , надо самим это отписать , но прежде Трампа выполнить то , что мы десятилетиями утверждали и ими же подписывали в договорах . Сначала их исполнение , только потом писать договора И насчёт санкций или на них навешивать такой же груз от нас и добавлять груз побольше за счёт пошлин на всё и штрафов , увеличивающих суммы на порядки за неисполнение. Тогда они задумаются , стоит ли связываться с Россией. Если после этого последует угроза отвечать мгновенно военными средствами не жалея .