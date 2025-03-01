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Пасечник – о Русской весне: мы доказали, что с Донбассом придется считаться

Пасечник – о Русской весне: мы доказали, что с Донбассом придется считаться

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин Протестное движение в Донбассе против действий киевской власти, начавшееся 11 лет назад, стало судьбоносным для региона, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

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