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В Петербурге школьница забеременела от четверокурсника колледжа

В  Санкт-Петербурге 16-летняя школьница, оказавшаяся в беременном положении, обратилась в медицинское учреждение по поводу состояния своего здоровья и врачи, как полагается обратили на это внимание правоохранительных органов.

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