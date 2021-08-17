Политика как она естьПолитика«Нужны стратегия, план и расстрельные списки». Екатерина Шульман — о демократизации автократичной России Фото: Анна Коваленко, 66.RU Революции в России не ожидается, но готовиться к транзиту власти нужно уже сейчас.Вернуться к статье187НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Безбадченкосколько ни говори "надо", а делается только при революции.Андрей ЮровскийРеволюции только разрушают,а потом опять начинать с нуля и разрухи.Наелись ужеВХвячеслав харченкоВы брали Зимний?Андрей ЮровскийА вы дурак?ВХвячеслав харченкоЗначит ,все таки, не брали.Житель Земли МакаренковА вы не взяли Банковую!Андрей ЮровскийНе брал и не отдам...ВХвячеслав харченкоЕсли не брали, не ваше.Nikolay StepanovВот для таких мандавошек нужны расстрельный списки!Дмитрий ДемочкинПравление Медведева? Это серьезно?))))))Валерий ПашнинКакую чушь пишет Автор. Хотите уехать? Уезжайте туда, где Вы считаете что Вам будет лучше. А мы думаем если такие побыстрее уедут, то будет лучше России и нашему народу. Воздух будет чище.Ночной кошмарВлажные мечты либерастов... Ню, ню... помечтайте...)))Сияна ЛеоноваТолько у Медведева хватило политической и человеческой силы волеизьявления защитить Абхазию. До этого ни у кого голова не работала. Нельзя, обманув миллионы граждан страны словом перестройка, разворововав все и уничтожив союзное государство, экономику а также затерев русскую нацию с ее остаточной культурой, унизив миллионы русских семей, наплевав на достижения предыдущей формации построить другое общество не называясь чернокапиталистическим или империалистическим и приобретать уважение окружающих стран. Воры могут загладить свои преступления только покаянием и возвратом награбленного всемеро. А воровство продолжается. Увеличение пенс. возраста, издевательские законы про запрет торговли с собственного участка и пр.Житель Земли МакаренковШульман, гозман, альбац, пиздец…, только одна нация хорошо знает, как нам обустроить Россию. Да, и эмиграция у нас на невероятно низком уровне, собрать бы всех в один большой мешок, да и вывезти подальше.Александр ИвановОн просто пустой был балабол!!Светлана ПетроваУ кого это там мозги лихо работают на западный манер? Коррупционеров расстреливать предлагаете? По другому с этим бороться не получается. А как же западный гуманизм? В другой стране демократию пробовали строить? Есть успехи?Николай ЗайчиковНу дал ему Путин немного порулить чтобы прийти снова .Сергей Федосеевсколько ни говори слово халва, во рту слаще не будет... - Хаджа Насреддин..Комментировать
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