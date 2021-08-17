Политика как она есть

37 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ночной кошмар
    А Ирина историю СССР и КПСС не знает. Так что ей что-то доказать бесполезно. Главное для неё - "революционная справе...«Особые тройки» В...
  • Лариса Сергеевна
    Не знаю. Бабушка и жила не на кефире и хлебе, и нам с братом на сберкнижки подкидывала. Родители тоже имели неплохую ...Невероятно, наско...
  • кормчий
    Среди укропов здравомыслящие ? Да не смешите мои тапки! Ну вам " здравомыслящим " конечно виднее .Николай Платошкин...

«Нужны стратегия, план и расстрельные списки». Екатерина Шульман — о демократизации автократичной России

«Нужны стратегия, план и расстрельные списки». Екатерина Шульман — о демократизации автократичной России

Фото: Анна Коваленко, 66.RU Революции в России не ожидается, но готовиться к транзиту власти нужно уже сейчас.

Вернуться к статье
187
Обсудить
Владимир Безбадченко
сколько ни говори "надо", а делается только при революции.
Андрей Юровский
Революции только разрушают,а потом опять начинать с нуля и разрухи.Наелись уже
вячеслав харченко
Вы брали Зимний?
Андрей Юровский
А вы дурак?
вячеслав харченко
Значит ,все таки, не брали.
Житель Земли Макаренков
А вы не взяли Банковую!
Андрей Юровский
Не брал и не отдам...
вячеслав харченко
Если не брали, не ваше.
Nikolay Stepanov
Вот для таких мандавошек нужны расстрельный списки!
Дмитрий Демочкин
Правление Медведева? Это серьезно?))))))
Валерий Пашнин
Какую чушь пишет Автор. Хотите уехать? Уезжайте туда, где Вы считаете что Вам будет лучше. А мы думаем если такие побыстрее уедут, то будет лучше России и нашему народу. Воздух будет чище.
Ночной кошмар
Влажные мечты либерастов... Ню, ню... помечтайте...)))
Сияна Леонова
Только у Медведева хватило политической и человеческой силы волеизьявления защитить Абхазию. До этого ни у кого голова не работала. Нельзя, обманув миллионы граждан страны словом перестройка, разворововав все и уничтожив союзное государство, экономику а также затерев русскую нацию с ее остаточной культурой, унизив миллионы русских семей, наплевав на достижения предыдущей формации построить другое общество не называясь чернокапиталистическим или империалистическим и приобретать уважение окружающих стран. Воры могут загладить свои преступления только покаянием и возвратом награбленного всемеро. А воровство продолжается. Увеличение пенс. возраста, издевательские законы про запрет торговли с собственного участка и пр.
Житель Земли Макаренков
Шульман, гозман, альбац, пиздец…, только одна нация хорошо знает, как нам обустроить Россию. Да, и эмиграция у нас на невероятно низком уровне, собрать бы всех в один большой мешок, да и вывезти подальше.
Александр Иванов
Он просто пустой был балабол!!
Светлана Петрова
У кого это там мозги лихо работают на западный манер? Коррупционеров расстреливать предлагаете? По другому с этим бороться не получается. А как же западный гуманизм? В другой стране демократию пробовали строить? Есть успехи?
Николай Зайчиков
Ну дал ему Путин немного порулить чтобы прийти снова .
Сергей Федосеев
сколько ни говори слово халва, во рту слаще не будет... - Хаджа Насреддин..

Картина дня

наверх