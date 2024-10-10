Климатические катастрофы: что нас ждёт в ближайшем будущем? Ольга ВайленкоВ начале октября 2024 года на побережье Флориды обрушился мощный ураган «Милтон», ставший ярким напоминанием о надвигающихся изменениях климата.
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