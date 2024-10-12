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ЛеБрюн о контракте Рантанена: «12,6 млн Маккинонна могут являться ограничением для «Колорадо». Агент Микко подписал Драйзайтля на 14. Идут разговоры: «Потолок растет»

Контракт финского форварда с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

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