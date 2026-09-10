Venezuela’s Falcon state restores Aruba route after seven years

A charter flight reconnected Venezuela's Falcon state and Aruba for the first time in more than seven years, local airport officials said.
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