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Регионы России

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Первая смерть водителя, попавшего на электромобиле Tesla Cybertruck в аварию в Техасе

Первая смерть водителя, попавшего на электромобиле Tesla Cybertruck в аварию в Техасе

Гибель водителя в результате аварии с электромобилем Tesla Cybertruck стала первой зарегистрированной смертью в результате участия этого автомобиля в дорожно-транспортном происшествии.

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