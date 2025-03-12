Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские войска освободили пять квадратных километров в районе населенных пунктов Жеребянки и Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.
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