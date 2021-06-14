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Эпидемиолог Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко, без тяжелых осложнений.

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