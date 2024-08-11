Трейлер «Бродяги Кеншина: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи – П...

Трейлер «Бродяги Кеншина: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи – Переворот в Киото»Точную дату возвращения аниме «Бродяга Кеншин: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи» Liden Films («Берсерк», «Токийские мстители») еще не раскрыла, зато поделилась новым трейлером и постером.