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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трейлер «Бродяги Кеншина: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи – П...

Трейлер «Бродяги Кеншина: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи – П...

Трейлер «Бродяги Кеншина: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи – Переворот в Киото»Точную дату возвращения аниме «Бродяга Кеншин: Романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи» Liden Films («Берсерк», «Токийские мстители») еще не раскрыла, зато поделилась новым трейлером и постером.

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