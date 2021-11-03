Джонсон с уважением относится к решению Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.