Джонсон с уважением относится к решению Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
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