Аргументы недели

97 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Во-первых, эффект плацебо известен науке. Во-вторых, в плацебо, в отличии от гомеопатических средств, нет и "памяти" ...Гомеопатия: лечим...
  • Святогор Князев
    Чушь собачья! Человечество тысячелетиями лечилось гомеопатией, и развивалось и умножалось. И вдруг пришли некие эвреи...Гомеопатия: лечим...
  • Валентина Иняева
    История повторяется.На пешеходном пер...

Джонсон с уважением относится к решению Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит по климату

Джонсон с уважением относится к решению Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх