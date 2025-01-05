После праздничного затишья город вновь наполнился движением. Увы, возвращение к привычному ритму жизни иногда сопровождается неприятными инцидентами на дорогах.
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После праздничного затишья город вновь наполнился движением. Увы, возвращение к привычному ритму жизни иногда сопровождается неприятными инцидентами на дорогах.