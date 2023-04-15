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Нурсултан Аманжолов нокаутировал соперника

Казахстанский боксер тяжелого веса Нурсултан Аманжолов в третьем раунде нокаутировал корейца Ан Сук Хи и одержал пятую победу в профи! Тяж из Казахстана, менеджером которого является Эгис Климас, к этому поединку готовился в лагере Александра Усика.

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