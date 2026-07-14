Мужчина не дышал 107 минут и обрел способность читать мысли

В США мужчина пробыл мертвым 107 минут и якобы увидел загробный мир. Об этом сообщает Daily Mirror. Тяжелоатлет Винни Толман и его друг вместе приняли запрещенную добавку для бодибилдинга, после чего оба почувствовали себя плохо.