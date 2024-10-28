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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франк Артига: «Было бы хорошо, если бы арбитры после матча давали пресс-конференцию, какие решения они принимают, а журналисты задавали вопросы, почему так происходит» 

Тренер «Химок» высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (3:4). «Арбитр [Казарцев] сегодня судил матч, но не дал нам стандарт – угловой в добавленное время, хотя до этого был похожий момент.

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