Михаил Леус: антициклон порадует петербуржцев теплом и солнцем

С минимальной вероятностью дождей В Петербурге ожидается относительно малооблачная и тёплая погода с минимальной вероятностью дождей, сообщил сегодня в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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