Мастерство не заменит технику

ТАСС/Стрингер Помните, как пятнадцатого августа девятнадцатого года "Аэробус" триста двадцать один "Уральских авиалиний" столкнулся с птицами, выбившими оба двигателя, и сел в поле около Жуковского: никто не пострадал, а самолет быстро починили.