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Мастерство не заменит технику

Мастерство не заменит технику

ТАСС/Стрингер Помните, как пятнадцатого августа девятнадцатого года "Аэробус" триста двадцать один "Уральских авиалиний" столкнулся с птицами, выбившими оба двигателя, и сел в поле около Жуковского: никто не пострадал, а самолет быстро починили.

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