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Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Запад хочет продолжать войну ещё 3-5 лет – Бортник

Политнавигатор Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически ослабляет Россию.

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