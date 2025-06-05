Политнавигатор Страны западного блока полностью устраивает продолжение войны на территории Украины, поскольку она якобы стратегически ослабляет Россию.
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