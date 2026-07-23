Высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы, связано с разочарованием из-за отказа США предоставить Украине военную помощь.
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