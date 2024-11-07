Путин: странам СНГ нужно использовать свой потенциал для выявления угроз

ТАСС/Гавриил Григоров Ситуация в мире далека от стабильности, странам СНГ важно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления угроз, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ.
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