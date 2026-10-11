Сдались с потрохами. «Абрамсы» и «Леопарды» теперь работают на нашу оборонку У российских специалистов есть возможность изучить «до винтика» не только железо, но и программное обеспечение вражеской техники Выставка трофейной техники, захваченной российской армией в ходе СВО, открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
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