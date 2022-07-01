33 страны выступили за исключение россиян и белорусов из спортивных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что министры по вопросам спорта из 33 государств выступил за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях.
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