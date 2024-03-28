Игрок "Металлурга" Михайлис заявил, что не переживает из-за поражения "Спартаку"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис в интервью Legalbet заявил, что после поражения в четвертой игре серии с московским "Спартаком" нет причин для того, чтобы переживать за исход серии.
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