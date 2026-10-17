Хиджаб раздора: Алиев резко ответил Эрдогану на попытку Анкары учить Баку жизни Максим Шевченко: «Азербайджан с религиозной точки зрения ближе к исламскому населению России, чем к Турции» Ирина Мишина Фото: Елена Афонина/ТАСС Материал комментируют: Максим Шевченко Конфликт вокруг запрета хиджабов в школах Азербайджана неожиданно вышел за пределы республики и стал поводом для разлада в отношениях с соседней Турцией.