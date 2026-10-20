Всплыли новые детали дела об убийстве криптотрейдера Новака в ОАЭ.Подозреваемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ попытались скрыть следы преступления, устроив на вилле, где расправились с супругами, вечеринку.