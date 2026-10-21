Скачайте презентацию по ссылке, чтобы глубже изучить исследование. Покупатель есть, покупок нет Рискованная база Ниши с потенциалом Что брендам делать дальше Оборот российского fashion-рынка растет, но только в денежном выражении — за счет повышения цен и инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A От «Оземпика» до ...
- АУ Hongqi обновил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым