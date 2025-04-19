❗️ В Крыму 7-летний мальчик умер после оказания ему медпомощи. Бастрыкин потребовал доклад о проверке В январе ребенок потерял сознание во время прогулки и стал жаловаться на сильную головную боль.
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❗️ В Крыму 7-летний мальчик умер после оказания ему медпомощи. Бастрыкин потребовал доклад о проверке В январе ребенок потерял сознание во время прогулки и стал жаловаться на сильную головную боль.