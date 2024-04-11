Бах: МОК не просит россиян высказаться против СВО, понимает, что с ними будет

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) объяснил решение лишить российских спортсменов флага и гимна на предстоящей Олимпиаде в Париже.