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Царьград

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Комсомольский-на-Амуре авиазавод увеличил производство Су-57 для России и экспорта

Комсомольский-на-Амуре авиазавод увеличил производство Су-57 для России и экспорта

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод достиг высокой производительности, удовлетворяя запросы Министерства обороны России и экспортные нужды, выпуская истребители Су-57.

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