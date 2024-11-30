Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт

Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт

На Камчатке азербайджанская диаспора получила субсидию для обучения мигрантов русскому языку и основам трудового законодательства.

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Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Дерусификация РФ  шагает широко, не спотыкаясь!!!!!!!!
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11 час.
Александр Рус
ебанная власть,лучше сделай достойную пенсию старикам,чем учить этих баранов тупорылых
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11 час.
Вячеслав
А почему брехня? Мы всем деньги выделяем, кто попросит, да еще и безвозмездно. А своим пенсионерам и дать якобы нечего.
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8 час.

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