На Камчатке азербайджанская диаспора получила субсидию для обучения мигрантов русскому языку и основам трудового законодательства.
Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт
Комментарии
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Vladimir Starovoytov
Дерусификация РФ шагает широко, не спотыкаясь!!!!!!!!
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11 час.
Александр Рус
ебанная власть,лучше сделай достойную пенсию старикам,чем учить этих баранов тупорылых
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11 час.
Вячеслав
А почему брехня? Мы всем деньги выделяем, кто попросит, да еще и безвозмездно. А своим пенсионерам и дать якобы нечего.
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8 час.
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