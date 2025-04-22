Ростех сообщил о запуске производства системы «свой-чужой» для дронов

Производство новой системы опознавания для беспилотников стартует в следующем году, дальность распознавания составит до ста километров, а вес устройства не превышает 90 граммов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
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