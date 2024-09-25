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Царьград

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Учитель "Ганс" из Курска, ушедший на фронт, погиб во время обороны родной земли

Учитель "Ганс" из Курска, ушедший на фронт, погиб во время обороны родной земли

Ранее боец получил несколько ран.На фронте погиб учитель и боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Ганс" из Курска.

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