Медведев – Оже-Альяссиму: «Если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить»

Они встречались семь раз, все матчи выиграл россиянин. Ф: Как мне тебя обыграть? Д: Эй! Такое нельзя спрашивать! Ф: Временами я близок, но каждый раз ты не даешь мне это сделать, поэтому я продолжу пытаться.