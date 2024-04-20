НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Медведев – Оже-Альяссиму: «Если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить»

Медведев – Оже-Альяссиму: «Если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить»

Они встречались семь раз, все матчи выиграл россиянин.  Ф: Как мне тебя обыграть? Д: Эй! Такое нельзя спрашивать! Ф: Временами я близок, но каждый раз ты не даешь мне это сделать, поэтому я продолжу пытаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх