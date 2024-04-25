Бойцы расчетов 152-миллиметровых САУ "Мста-С" артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" из Бурятии уничтожают важные цели на позициях военнослужащих ВСУ и украиснких националистов на южно-донецком направлении в зоне спецоперации РФ.
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