Расчеты САУ "Мста-С" уничтожили натовские БТР на южно-донецком направлении

Бойцы расчетов 152-миллиметровых САУ "Мста-С" артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" из Бурятии уничтожают важные цели на позициях военнослужащих ВСУ и украиснких националистов на южно-донецком направлении в зоне спецоперации РФ.