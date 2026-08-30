NYT: суд в США исключил ключевые показания из дела о терактах 11 сентября

Американский суд исключил ключевые показания одного из обвиняемых из дела о террористических актах, совершённых 11 сентября 2001 года, написала газета The New York Times (NYT).
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