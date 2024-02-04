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Закон и Порядок

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ERR: Призыв не признавать итоги выборов в России провалился в Европарламенте

ERR: Призыв не признавать итоги выборов в России провалился в Европарламенте

Автор: Анастасия Мишкина Фото: Flickr / European Parliament 4 февраля 2024, 01:49 — Общественная служба новостей — ОСН Согласно информации, полученной от ERR, Рихо Террас, который является представителем Эстонии в Европейском парламенте (ЕП), высказал критику в адрес организации выборов в нескольких регионах России.

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