Пентагон обвинил Россию и КНР в разработке противоспутникового оружия

Global Look Press/NASA/ZUMAPRESS.com Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб во время слушаний в конгрессе заявил, что Россия и Китай разрабатывают и разворачивают противоспутниковое вооружение.
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