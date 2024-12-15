Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной поддержки Украине

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник принял участие в переговорном процессе с главой британского МИД Дэвидом Лэмми, подняв тему оказания дальнейшей поддержки киевскому режиму.
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