Почему дорожают мандарины? Когда изменятся правила перевозки питомцев в поездах? Как открыть вклад дистанционно?

НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИКОВЗлоумышленники делают виртуальные клоны карт. Они звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и просят установить мобильное приложение под предлогом необходимости продлить договор на обслуживание.
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