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Царьград

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Молодежь выбирает эмоции, а не статус: как поколение Z меняет часовую индустрию

Молодежь выбирает эмоции, а не статус: как поколение Z меняет часовую индустрию

Bloomberg узнал, почему швейцарские часы теряют молодых покупателей.Молодые покупатели всё реже выбирают швейцарские часы ради статуса.

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