“Янис периодически ходил налево”, – стала известна причина, по которой Седокова ушла от Тиммы

Вчера в Москве было обнаружено тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен оказался найденным на лестничной площадке столичной пятиэтажки, и, как подтвердили следователи, причиной смерти стало самоубийство.
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